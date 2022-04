Emmerich : „Emmerich is(s)t kulinarisch“: Jetzt reservieren für die zweite Auflage!

Gastronomen und die Wirtschaftsförderung stellten am Donnerstag in einem Pressegespräch in der Schute Marina die Aktion vor. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Ein Drei-Gänge-Menü in besonderer Atmosphäre und zu einem günstigen Preis? Das verspricht die zweite Auflage der Aktion „Emmerich is(s)t“.

Organisiert wird sie von der Emmericher Wirtschaftsförderung und zehn Emmericher Gastronomen. Sie findet statt vom 15. April bis zum 15. Mai. Der Emmericher Serviettenhersteller Hantermann tritt als Sponsor auf.

Und so funktioniert es: Wer als Gast in einem der teilnehmenden Restaurants essen möchte, kann ab sofort in einem Restaurant seiner Wahl anrufen und unter dem Stichwort „Emmerich is(s)t kulinarisch“ einen Tisch reservieren. Für ihn gibt es dann ein spezielles Drei-Gänge-Menü und einen besonders eingedeckten Tisch mit Servietten von Hantermann. Je nach Restaurant liegt der Preis für ein Drei-Gänge-Menü zwischen 25 und 39 Euro.

Mit dieser Aktion will die Wirtschaftsförderung die Gastronomie pushen, die durch Corona arg gebeutelt worden ist. „Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine und ab 1. Mai höhere Löhne im Gewerbe machen den Restaurants zu schafffen“, sagt Theo Wanders vom gleichnamigen Hotel in Elten. „Außerdem haben wir das Problem, dasss sich in Coronazeiten das Personal andere Jobs gesucht hat.“

Aber es gibt auch positive Anzeichen. Michael Hantermann berichtete bei einem Pressegespräch auf der Schute Marina im Yachthafen, dass sich die Gastronomie im ländlichen Raum und in den Feriendestinationen in Deutschland recht gut erholt. In den Großstädten sehe es anders aus. Der Grund: Viele Menschen fühlen sich noch unwohl, wenn sie vielen Menschen an einem Ort begegnen.

Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung, Sara Kreipe, findet deshalb, dass die Aktion wichtig ist. Bereits im vergangenen Jahr ist sie gestartet, allerdings unter Corona-Bedingungen. Die Menschen mussten sich Tickets online kaufen und ihr Essen abholen. Das alles ist nun vorbei. Gegessen wird im Restaurant - und die Köche gestalten dabei ein Menü passend zum Restaurant. Auf der Schute zum Beispiel hat der Koch es „Meuterei auf der Schute“ genannt, wie Sabine Held augenzwinkernd erklärte. Sie ist fürs Marketing der Clivia-Gruppe verantwortlich, die das schwimmende Restaurant bekanntlich im vergangenen Jahr übernommen hat.

Im vergangenen Jahr nahmen sieben Gastronomen an der Aktion teil, jetzt sind es zehn. „Wir wollen das auf jeden Fall auch in der Zukunft machen und hoffen darauf, dass noch mehr Restaurants mitmachen“, sagt Kreipe.