Großes Fest am Pfingstmontag Ein Wahrzeichen wird 175 Jahre alt

Die Scholten-Mühle wurde 1848 erbaut und verarbeitete bis 1962 Korn zu Mehl. Doch schon im ausgehenden 19. Jahrhundert machten technische Neuerungen wie Dampfmaschinen den Windmühlen Konkurrenz. Als dann auch noch Diesel-, Gas- und Elektromotoren auf den Markt kamen, setzte in den 1930er Jahren ein regelrechtes Mühlensterben ein. Statt ihre Mühle zu schließen, setzten in Rees die Mühlenbesitzer ab 1937 moderne Flügeltechnik ein. Die herkömmlichen Gatterflügel, die mit Segeltuch bespannt waren, wurden durch so genannte Ventikanten ersetzt. Die hatte der Ingenieur Kurt Bilau entwickelt. Sie ähneln Flugzeugtragflächen und bieten gleich mehrere Vorteile: Sie nutzen die vorhandene Windenergie bis zu fünfmal effektiver aus und erzeugten bis zu 125 PS. Zudem waren sie schneller und sicherer einsatzbereit, da ein einfacher Zug an der Kette genügte, um aus jeweils zwei Flügelteilen eine durchgehende Fläche werden zu lassen. Zog der Müller die Kette in die andere Richtung, teilte sich der Flügel wieder und der Wind konnte hindurch wehen. So kam das mächtige Flügelkreuz zum Stillstand. Eine Technik, die noch heute fasziniert. Besucher können sich oft nicht vorstellen, dass sich die acht Tonnen schwere Konstruktion dermaßen leise und effizient dreht.