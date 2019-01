Tödlicher Unfall in Rees: 19-jährige Fußgängerin stirbt nach Unfall

Rees Eine 19-jährige Frau ist am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall im Kreis Kleve gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Weseler Landstraße (L7).

Eine 59-jährige Frau aus Rees war mit ihrem PKW auf der L7 aus Richtung Wesel kommend in Richtung Emmerich am Rhein unterwegs. An der Kreuzung Groiner Kirchweg wollte sie weiter in Richtung Emmerich am Rhein fahren. Dort überquerte eine 19-jährige Reeserin zu Fuß die Weseler Landstraße in Richtung Groiner Kirchweg.