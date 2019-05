Frau übersieht 42-Jährigen : Schwerer Unfall mit dem Rennrad

Rees Das schmerzhafte Ende einer langen Tour mit dem Rennrad. Ein 42-jähriger Mann erlitt bei einem Unfall in Rees schwere Verletzungen.

(hg) Am Dienstag gegen 17.55 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann aus Südlohn (Kreis Borken) mit einem Rennrad auf dem Radweg der Rauhe Straße in Richtung Weseler Landstraße. Der Radweg befindet sich aus seiner Sicht auf der linken Seite und ist für beide Richtungen freigegeben. Eine 38-jährige Frau aus Rees wollte in einem Nissan Evalia vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach rechts auf die Rauhe Straße in Richtung Haffen abbiegen. Dabei stieß sie mit dem von rechts kommenden Radfahrer zusammen, der gegen die rechte Fahrzeugseite prallte. Der 42-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 38-Jährige blieb unverletzt.