Comedy Kanzler Udos Regierungserklärung

Mit großer Begeisterung bezog René Steinberg die 260 Zuschauerinnen und Zuschauer im Bürgerhaus ein. Textsicher stimmte das Publikum beim Rudelsingen die Titelmelodie von „Heidi“ oder „Biene Maja“ mit an, gab den griechischen Chor bei einer Neuaufführung von Goethes Tragödie „Faust“ und schlug Lieder vor, die auf der eigenen Beerdigung gespielt werden sollen: „Highway to Hell“, „Niemals geht man so ganz“ oder „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“. Dass die heitere Frauengruppe aus dem Münsterland, die in Rees in erster Reihe saß, genau dieses Thema der Beerdigungsmusik auf der Fahrt an den Niederrhein diskutiert hatte, wertete René Steinberg als eine weitere krasse Bühnengeschichte, die er bei künftigen Auftritten in anderen Städten zum Besten geben wird.