Großes Interesse an Ausbildungsplätzen „Reeser Modell“ gegen Fachkräftemangel

Mit insgesamt 73 Ausstellern setzte die 23. Reeser Lehrstellenbörse „Job4U?“ eine neue Rekordmarke. Jeder Winkel auf zwei Stockwerken des Bürgerhauses war mit Ständen und Aktionsflächen von lokalen und regionalen Unternehmen gefüllt, die den Schülerinnen und Schülern dabei halfen, Inspirationen für den Berufsweg zu finden. Das breite Spektrum reichte von A (wie Apotheke am Stadtgarten und Architekt Jürgen Terlinden) bis Z (wie Zahnarztpraxis Dr. Rehm). Neben klassischen Ausbildungsplätzen im Handwerk, in der Verwaltung oder bei Banken wurden auch viele Studiengänge an Fachhochschulen sowie Möglichkeiten für ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr aufgezeigt.