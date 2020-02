Filmabend des Reeser Geschichtsvereins : Nostalgie-Schübe im Bürgerhaus

Den Vortrag „Rees in Film und Fernsehen“ im Bürgerhaus verfolgten 450 Zuschauer. Ein neuer Besucherrekord für Reeser Geschichtsverein. Foto: Michael Scholten

Ein Abend der Rekorde: Gut 450 Gäste, so viele wie noch nie, schauten sich am Mittwoch an, welche Film-Schätze aus der Stadt der Reeser Geschichtsverein gehoben hat. Viel Rares und Unterhaltsames wurde dabei gezeigt.

(ms) Viele Hobbyfilmer, die in den 1970er und 80er Jahren zur Super-8-Kamera griffen, dürften ihre bewegten Bilder damals nur im engsten Familienkreis aufgeführt haben. Wohl kaum einer hätte gedacht, dass die Aufnahmen, oft Jahre oder Jahrzehnte nach dem Tod der Kameramänner, noch einmal den Weg auf die Kinoleinwand im Reeser Bürgerhaus schaffen und von 450 Zuschauern gebannt verfolgt oder mit Szenenapplaus bedacht würden.

Der Reeser Geschichtsverein „Ressa“ hatte diese verborgenen Schätze jetzt aus privaten Archiven gehoben und damit offenbar den Nerv des Publikums getroffen. Nie zuvor waren so viele Zuschauer zu einem Vortrag des 1987 gegründeten Vereins gekommen.

Info Am 13 Februar: „Rees von oben“ in Haldern Vortrag Am Donnerstag, 13. Februar, wiederholen Michael Scholten und Dirk Kleinwegen auf Einladung des St. Marien Altenheims in Haldern ihren Vortrag „Rees von oben“ aus dem Jahr 2019, ergänzt um Luftbilder aus Haldern und Aspel. Die Veranstaltung im Pfarrzentrum, Gerhard-Storm-Straße 1, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Leihgaben Der Reeser Geschichtsverein sucht weiterhin historische Filme und auch Fotos von Rees und den Ortsteilen. Ob Super-8, Video-8 oder VHS: „Ressa“ nimmt jede Leihgabe an und lässt sie auf Vereinskosten digitalisieren. Kontakt: info@ressa.de oder 0171 1932953.

Vor zwei Jahren, als die „Ressa“-Vorstandsmitglieder Michael Scholten und Dirk Kleinwegen erstmals „Rees in Film und Fernsehen“ zeigten, waren 260 Zuschauer erschienen. „Eigentlich dachten wir damals, wir hätten alle Rees-Filme gezeigt und unser Pulver verschossen“, sagte Michael Scholten zu Beginn des Abends. Doch Anfang 2019 kam es zu einer Verkettung von Zufällen: Erst rief Theo Lörcks an, der in seinem Archiv des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) ein paar Filmspulen gelagert hatte, und bot sie dem Geschichtsverein an. Um die Super-8-Filme sichten zu können, startete „Ressa“ auf seiner Facebook-Seite eine Umfrage, wer noch einen funktionstüchtigen Projektor besitzt. Sofort meldete sich Margret Weyer, die auch eigene Aufnahmen vom Reeser Rosenmontagszug anno 1985 mitliefern konnte.

Fast zeitgleich ließ Franz Tersluisen wissen, dass er nicht nur einen Projektor habe, sondern auch Filme, die sein Vater Anton 1978 auf der 750-Jahr-Feier der Stadt Rees, 1980 bei der Einweihung der Marktpumpe und 1981 beim Handwerkerumzug zum 100-jährigen Jubiläum der Kolpingfamilie gedreht habe.

Und endlich konnte mit Hilfe der Projektoren auch das Geheimnis gelüftet werden, was auf den Super-8-Spulen des VVV zu finden war: einerseits das „Rees-Festival“, zu dem 1973 Menschen aus aller Welt eingeladen wurden, die auf den Familiennamen Rees hörten, andererseits das Duell zweier Promi-Teams aus Journalisten und Politikern, die auf dem damaligen Gittermuster des Reeser Marktes das „größte Kreuzworträtsel der Welt“ lösen mussten. Anlass war der überregionale Ruf der „Stadt am Niederrhein mit vier Buchstaben“ als „Kreuzworträtselstadt“.

Natürlich zierte manche Unschärfe oder Unterbelichtung die historischen Filmaufnahmen, und auch der Ton (sofern überhaupt vorhanden) schmeichelte nicht immer den Ohren, doch die flimmernde Zeitreise sorgte im Minutentakt für Nostalgieschübe und animierte die alteingesessenen Reeser, die Namen von längst verstorbenen oder in Ehren ergrauten Mitbürgern in den Saal zu rufen, wann immer diese auf der Leinwand zu sehen waren.

Zum Ausklang der Veranstaltung zeigte der Geschichtsverein Schwarzweißfilme aus dem malerischen Rees der Vorkriegszeit, vom unversehrten Haus Empel und der intakten Windmühle auf der Rosau zwischen Bienen und Grietherbusch. Passend zur Reihe der Gedenkveranstaltungen, die „Ressa“ und die Stadtverwaltung zum 75. Jahrestag des Kriegsendes und der Zerstörung von Rees planen, lief die Reportage über einen schottischen Kriegsveteranen, der 1996 mit Hilfe des damaligen Bürgermeisters Willy Buckermann „zwei blonde deutsche Mädchen“ suchte, die ihm 1945 nach dem Rheinübergang der Alliierten das Leben retteten.

Zudem zeigte die Reeser Filmemacherin Carla Gottwein ihre Dokumentation „Beatrix und Norbert“ über das Empeler Milchbauernpaar Opgen-Rhein. Beide leben und arbeiten auf dem Theveshof, auf dem bis 1930 die Hauptfiguren aus dem Bestseller „Wir sind doch Schwestern“ wohnten. Der Debütroman der Fernsehmoderatorin Anne Gesthuysen wurde zwar im Jahr 2018 verfilmt, allerdings bei Düren und nicht am Niederrhein. Somit qualifizierte sich das aufwändige ARD-Drama leider nicht für die Vortragsreihe „Rees in Film und Fernsehen“.