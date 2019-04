Emmerich : Rekord: 257 Osterfeuer in Emmerich angemeldet

Foto: Koster, Karin (kak)/Koster, Karin (kost)

Emmerich Fürs Wochenende sind 257 Osterfeuer beantragt worden. Online-Anmeldung wird immer beliebter. Stadt kündigt Kontrollen an

(tt) Die hohe Anzahl von Osterfeuern in Emmerich in den vergangenen Jahren ist in diesem Jahr noch einmal deutlich nach oben geschossen. Bei der Stadtverwaltung wurden 257 der Brauchtumsfeuer für das Wochenende angemeldet. 2018 waren es 219.

Die Frist zur Anmeldung bei der Stadt endete am 8. April. Wer spontan am Wochenende ein Feuer entzünden will, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann. Kontrollen werden durchgeführt.

Brauchtumsfeuer sind dadurch gekennzeichnet, dass private Haushalte, eine in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder ein Verein das Feuer unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet. Sie dürfen an Karsamstag, Ostersonntag oder Ostermontag entzündet werden. Feuer, deren Zweck darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen, gelten auch an Ostern nicht als Brauchtumsfeuer. Es dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von beschichtetem respektive behandeltem Holz (hierunter fallen auch behandelte Paletten oder Schalbretter) und sonstigen Abfällen ist verboten.