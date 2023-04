Reise nach Indien Touristische Höhepunkte eines Subkontinents

„Die Tour durch das Goldene Dreieck verschafft in kurzer Zeit einen umfassenden Einblick in das königliche und kulturelle Indien“, erklärt Christu Raju Mandagiri. In enger Abstimmung mit einer Münchner Reiseagentur hat er touristische Höhepunkte in Delhi, Jaipur und Agra mit ausgewählten Zielen im Süden kombiniert, darunter auch seine Heimatregion Nellore. Das bedeutet, dass die Reisegruppe neben Pflichtzielen wie dem faszinierenden Taj Mahal oder der Gedenkstätte für Mahatma Gandhi auch das authentische Leben in den weniger touristischen Orten kennenlernen wird.