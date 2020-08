Jens Spahn kommt nach Emmerich : Prominenter Unterstützer für Matthias Reintjes

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird am Freitag von 13 Uhr bis 14 Uhr auf dem Geistmarkt mit Bürgern sprechen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Emmerich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kommt am Freitag nach Emmerich und spricht mit den Menschenb. Der Bürgermeisterkandidat und der bekannte Minister kennen sich.

Am kommenden Freitag, 28. August, kommt Gesundheitsminister Jens Spahn auf Einladung von CDU-Bürgermeisterkandidat Dr. Matthias Reintjes nach Emmerich. Spahn wird das St. Willibrord-Spital besuchen und steht anschließend Interessierten auf dem Geistmarkt zum Dialog zur Verfügung.

Wer sich verwundert die Augen reibt und fragt, wieso einer der bekanntesten Politiker Deutschlands in diesen Tagen ausgerechnet nach Emmerich kommt, bekommt eine überraschende Antwort.

Reintjes und Spahn kennen sich seit einigen Jahren. Spahn hatte früher mal versprochen, dass er Reintjes unterstützen werde, wenn sich dieser vielleicht irgendwann mal für das Amt des Bürgermeisters in Emmerich bewirbt.

Danach sind die Bürger dran und können den Bundesminister ihre Fragen stellen. Auch nach dem Ende seines Besuchs kann in Emmerich weiter diskutiert werden: CDU-Bürgermeisterkandidat Matthias Reintjes, CDU-Landratskandidatin Silke Gorißen, der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Günther Bergmann und der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff stehen für Gespräche über Corona oder andere Themen weiter zur Verfügung.

Der Eintritt zur Diskussion ist frei. Aus Hygienegründen findet die Veranstaltung aber unter freiem Himmel statt und in einem abgetrennten Bereich des Geistmarktes.

„Natürlich kann jeder Bürger an der Veranstaltung teilnehmen, es wird aber Eingangskontrollen geben. Jeder Besucher muss sich in eine Adressliste eintragen sowie Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstände einhalten“, so Parteichef Bert Gricksch.