EMMERICH : 40 Jahre dabei - Ein ganz besonderes Jubiläum

EMMERICH Am 1. August 1981 eröffnete Reiner Gerritsen sein Büro als Geschäftsstellenleiter der Provinzial. Jetzt feiert er das 40-jährighe Bestehen.

Nach weiteren sechs Jahren erfolgte eine Weiterbildung in Form eines berufsbegleitenden Kollegstudiums mit Abschlussprüfung vor der IHK Düsseldorf im Jahr 1989 zum Versicherungsfachwirt. Im Jahr 2006 machte er ein Zertifikatslehrgang „Betriebliche Altersversorgung“ und in 2007 einen Zertifikatslehrgang im Bereich „Gewerbekundengeschäft“.

Sein erstes Ladenlokal eröffnete Reiner Gerritsen vor 40 Jahren in Leegmeer an der Wassenbergstraße, später an der Eltener Straße im Ortsteil Hüthum und am Kreisverkehr an der ’s-Heerenberger Straße.