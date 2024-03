Regierungspräsident bei der Deutschen Giessdraht Firmen wollen schnellere Genehmigungsverfahren - So geht das in Emmerich

„Auch in Zeiten ausreichender Verfügbarkeit von Erdgas ermöglicht die neue Flüssiggasanlage eine Flexibilität der Energieträger. So können wir künftig auch CO2-neutrale Gase einsetzen. So investieren wir mit dieser Anlage weiter in den Ausbau der Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Standortes“, so Dr. Alexander Khoury, Geschäftsführer der Deutsche Giessdraht.