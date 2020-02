Kindergarten in Haldern : Mehr Platz für die Regenbogen-Kinder

Investor Karl Joris (links), die stellvertretende Kindergartenleiterin Melanie Evertz und der Vorstandsvorsitzende Tobias Kurbjuhn feierten mit Kindern, Eltern, Erzieherinnen und Ehrengästen das Richtfest am erweiterten Regenbogenkindergarten. Foto: Michael Scholten

HALDERN Richtfest beim Regenbogen-Kindergarten in Haldern. Die Einrichtung am Drostendick wird erweitert. Ab August gibt es mehr als genug Platz für eine weitere, fünfte Gruppe. Bedarf an Kindergartenplätzen in den letzten Jahren gestiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit gut drei Monaten errichten Fachfirmen aus der Region den Erweiterungsbau des Regenbogenkindergartens am Drostendick in Haldern. Inzwischen thronen die Dachbalken auf dem eingeschossigen Rohbau, sodass Zimmermann Hans-Gerd Schmitz am Dienstag nach guter, alter Sitte das obligatorische Richtfest feiern und ein dabei Schnapsglas zerschmettern konnte. Bei der anschließenden Feier dominierten allerdings Säfte und Softdrinks, denn schließlich waren ja auch viele Kinder zu diesem besonderen Ereignis im Familienzentrum Regenbogen Haldern e.V. gekommen.

Die stellvertretende Leiterin Melanie Evertz und der Vorstandsvorsitzende Tobias Kurbjuhn freuen sich, dass noch in diesem Jahr ab dem 1. August mehr als genug Platz für eine fünfte Gruppe zur Verfügung stehen wird. Vorgeschrieben sind 185 Quadratmeter, in Haldern sind es sogar 200 Quadratmeter geworden. Karl Joris, Eigentümer und Vermieter von circa 30 Kindergärten in den Kreisen Kleve, Wesel und Borken, investierte am Drostendick eine Viertelmillion Euro in die Erweiterung.

Info Neuer Kindergarten an der Sahlerstraße Pläne Auch an der Sahlerstraße auf dem Gelände der alten Grundschule in Rees wird ein neuer Kindergarten entstehen. Der Rat der Stadt Rees hat in der vergangenen Woche dafür einen Dringlichkeitsbeschluss gefasst, um die Planungen schneller voran treiben zu können. Wie berichtet, hätte der Kindergarten, für den sich bereits zehn Familien angemeldet hatten, von der Awo betrieben werden sollen, die allerdings kurz vor der geplanten Eröffnung abgesprungen war. Sie hatte keine Nutzungsänderung beantragt, unter anderem fehlte ein Brandschutzkonzept. Die Waisenhausstiftung sprang als neuer Betreiber ein. Termin unklar Wann der Kindergarten eröffnet werden kann, steht noch nicht fest. Die Stadt muss auf eine Genehmigung durch den Kreis Kleve warten. Sie hofft, dass die Einrichtung so schnell wie möglich starten kann. Der Kindergarten selbst, der in dem Gebäude der „Schule 2000“ entsteht, wird nur ein Provisorium sein, das für zwei bis drei Jahre bestehen soll. Denn die alte Grundschule soll abgerissen werden. Bei weiterem Bedarf muss ein neuer Standort gesucht werden.

Gebaut wurde auf dem bisherigen Spielplatz, der dafür nun leicht verlegt werden musste. Das ermöglichte wiederum die Stadt Rees, indem sie das Bauland zur Verfügung stellte und eine Änderung des Bebauungsplans genehmigte.

Nachdem Karl Joris im vergangenen Jahr schon den Sonnenschein-Kindergarten in Rees ausbauen ließ und in drei Wochen zudem mit einem weiteren Erweiterungsbau in Millingen starten wird, ist die Stadt Rees mit ihren Ortsteilen vorerst gut gerüstet für die Kleinkinderbetreuung, die bekannter Maßen in der Verantwortung des Kreises Kleve liegt.

Dass der Bedarf an Kindergartenplätzen in den letzten Jahren enorm gestiegen ist, führt Bürgermeister Christoph Gerwers hauptsächlich auf zwei Gründe zurück: „Zum einen haben wir deutlich mehr Kinder in Rees, was wir auch bei unseren regelmäßigen Geburtenbaumaktionen merken, zum anderen geben Eltern ihre Kinder mittlerweile aber auch deutlich früher in die Betreuung als das noch vor wenigen Jahren üblich war.“