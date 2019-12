Klassische Musik : „Reeserviert“-Konzert in der Klosterkirche

Heiner Frost (hintere Reihe, 2.v.l.) freut sich mit den Musikern bereits auf das Konzert am 26. Dezember in der Klosterkirche in Haus Aspel. Foto: stadt rees

REES Kammerchor Haldern und Kammerorchester „opus m“ spielen am zweiten Weihnachtstag in Haus Aspel.

(RP) „Manchmal fragen wir uns, ob wir bei diesem Konzert noch Plakate drucken müssen”, sagt Heiner Frost, der künstlerische Leiter der Konzertreihe „reeserviert“ und meint damit das Konzert am zweiten Weihnachtstag in der Klosterkirche in Haus Aspel, und fügt hinzu: „Darauf lassen wir es aber natürlich nicht ankommen.”

Für Donnerstag, 26. Dezember, laden der Kammerchor Haldern und das Kammerorchester „opus m“ in die Klosterkirche von Haus Aspel ein. Heiner Frost: „Was wir da alljährlich machen, ist ja gar nicht so sehr ein Weihnachtskonzert – es ist ein Konzert, das am zweiten Weihnachtstag stattfindet. Das gibt uns bei der Programmgestaltung natürlich mehr Freiheiten. Aber es kommt auch Musik vor, die einen direkten Bezug zu Weihnachten hat: Johann Michael Bachs doppelchörige Motette ‚Fürchtet euch nicht‘ ist eines dieser Stücke – ein Loblied auf Jesu Geburt.”

Titelgebend für das diesjährige Konzert ist eine Komposition von Simon Wawer (Jahrgang 1979) „O du stille Zeit”, die der Kammerchor in zwei verschiedenen Versionen aufführen wird. „Die Fassung für Frauenchor haben wir schon seit einigen Jahren im Repertoire – jetzt ist eine Fassung für gemischten Chor dazu gekommen”, so Heiner Frost.

Außerdem stehen Werke von Heinrich Schütz („Verleih uns Frieden” für Chor a cappella und „Lobet den Herrn, alle Heiden” für Streicher, Alt, Tenor und Bass), sowie Orlando Gibbons („Hosianna to the son of David” für sechsstimmigen Chor a cappella) und Felix Mendelssohn- Bartholdy („Jauchzet dem Herrn, alle Welt” für vier- bis achtstimmigen Chor und die Choralkantate „Jesu, meine Freude” für Chor und Streicher) auf dem circa 60-minütigen Konzertprogramm. Das Kammerorchester „opus m“ spielt zudem das Konzert für drei Violinen (BWV 1064) von Johann Sebastian Bach. Solistinnen sind Esther-Marie Verbücheln, Katrin Nowak und Lena Höfkens. Heiner Frost: „Bei dem Konzert mit der BWV-Nummer 1064 handelt es sich ursprünglich um ein Stück für drei Solo-Cembali mit Streicherbegleitung.”