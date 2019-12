Historischer Stadtkern von Rees : LED und freies W-Lan für die Innenstadt

Bürgermeister Christoph Gerwers und Diethard van Gelder von „Innogy“ halten die neue Technik in Händen. Mit im Bild: Bettina Beuchelt-Giesen (Stadt Rees) und Dirk Krämer (“Innogy“) vor einer der neuen Stelen am Rathaus. Foto: Stadt Rees

REES Im Innenstadt-Bereich ist die Beleuchtung jetzt komplett auf LED-Technik umgestellt worden. Ab Anfang nächsten Jahres sollen die modern wirkenden Leucht-Stelen zudem für freien Internetzugang in der City sorgen.

Die letzten Stelen wurden am Mittwoch noch am Kirchplatz montiert. Damit endete gestern das Projekt, das im letzten Jahr begonnen wurde und in Rees für mehr Durchblick soll. Die Erneuerung der Leuchtenköpfe und Stelen im Bereich des historischen Stadtkerns ist abgeschlossen.

Durch den Wechsel von herkömmlicher zur Leuchtdioden-Technik (LED) soll nicht nur die Innenstadt besser beleuchtet werden. Auch die Kosten werden durch geringeren Energieverbrauch gesenkt, was letztendlich auch für mehr Umweltfreundlichkeit sorgt. Die Firma „Innogy“ ersetzte insgesamt 206 vorhandene Leuchten im Stadtgebiet durch die neuen Stelen. Darüber hinaus hat das Unternehmen 513 Leuchtenköpfe demontiert und durch neue LED-Leuchten ersetzt. Dies führt unter anderem zu einer Reduktion der CO 2 -Emissionen um rund 120 Tonnen pro Jahr.

„Dank der Umrüstung auf LED-Beleuchtung können wir nachhaltig unseren Energieverbrauch um circa 203.000 Kilowattsunden pro Jahr reduzieren, was zu einer enormen Kostensenkung führt“, freut sich Bürgermeister Christoph Gerwers. In der Vergangenheit hatte die Stadt bereits klar gemacht, was das finanziell konkret bedeutet: Sie wird jetzt nach der Umrüstung etwa 45.000 Euro an Stromkosten einsparen. Das entspricht einer Senkung der Kosten von über 50 Prozent.