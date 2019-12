Neue Kurse in 2020 : Reeser Stadtbad beginnt neues Jahr mit neuen Kursen

Neue Kurse in 2020

REES Das Reeser Stadtbad bietet im kommenden neue Kurse für Kinder und Erwachsene an.

(RP) Der Jahreswechsel steht vor der Türe und mit dem neuen Jahr beginnt bei vielen Menschen auch die Zeit der guten Vorsätze. „Mehr Sport“, gehört vielfach dazu. Um für diesen Menschen zusätzliche Sportmöglichkeiten zu bieten, hat das Team um die neue Badleiterin Luise Stange jetzt neue Kurse in ihr Angebot aufgenommen. Dazu gehören neben dem „Bronze-Kurs“ für Kinder die neugeschaffenen Nemo- und Delfinkurse. Beide Kurse dienen der Wassergewöhnung und richten sich an Kinder von einem bis drei Jahren (Nemokurs) und Kinder von drei bis fünf Jahren (Delfinkurs). Bedingung ist, dass bei beiden Kursen eine vertraute Begleitperson der Kinder an dem Kurs teilnimmt.