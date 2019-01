Familienbetrieb in Haldern : Ein Plädoyer für das Bäckerhandwerk

Die Familie bei der Eröffnung ihres Stadtcafés an der Reeser Dellstraße am 15. April 2015 (v.l.): Michael, Barbara, Carolin und Eva-Maria Jansen. Foto: Michael Scholten

HALDERN Sie brachen ihr Jura-Studium ab, um den Bäckerberuf von der Pike auf im elterlichen Betrieb zu lernen. Nun porträtierte „Spiegel Online“ die ungewöhnliche Karriere der beiden Schwestern Barbara und Caroline Jansen.

Der Reeser Ortsteil Haldern sorgt regelmäßig für bundesweite Schlagzeilen. Sei es durch Berichte über das Haldern Pop Festival oder durch Filmporträts wie Clemens Reinders’ „Wo die Linden rauschen” (1991) und zuletzt durch die Dokumentation „Fürchte Dich nicht” des Filmstudenten Manuel Rees über die transidente Pfarrerin Elke Spörkel. Zum Jahreswechsel veröffentlichte nun „Spiegel Online” einen Bericht über die nächste Generation des Halderner Familienbetriebs Jansen.

Unter dem Titel „Die Freunde gehen tanzen – sie backen Brot” stellte Autorin Marie-Charlotte Maas in der Rubrik „Karriere Spiegel” die Schwestern Barbara und Caroline Jansen vor. Beide brachen ihr Jura-Studium in Köln ab, um den Beruf des Bäckers von der Pike auf zu lernen und später die Bäckereikette mit vier Filialen ihrer Eltern Michael und Eva-Maria übernehmen zu können.

Die RP schrieb bereits im Juli 2017 über diese Entscheidung. „Spiegel Online” ordnete die Geschichte aus dem „5000-Seelen-Örtchen” nun in einen größeren Kontext ein: „Seit Jahren hat die Branche ein massives Nachwuchsproblem. Neben Klempner, Metzger und Restaurantfachkraft gehört der Bäcker zu den unbeliebtesten Ausbildungsberufen. Nach Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) blieb 2015 – dem Jahr, in dem die Jansen-Schwestern sich für das Backhandwerk entschieden – jeder vierte Ausbildungsplatz unbesetzt. Die Arbeitszeiten und die geringe tarifliche Vergütung von 500 Euro monatlich im ersten Lehrjahr schrecken viele junge Leute ab.”



Im Sommer 2017 bestanden Barbara und Carolin Jansen mit der Note „sehr gut” als Beste der Bäckerinnung Köln/Rhein-Erft-Kreis ihre Gesellenprüfungen im Bäckerhandwerk. In wenigen Monaten werden die Schwestern, die 2012 beziehungsweise 2014 ihr Abitur am Gymnasium Aspel der Stadt Rees machten, auch ihre Ausbildungen zu Konditorinnen abschließen. „Weil sie Abitur haben – was unter Lehrlingen in dieser Branche nicht üblich ist – und weil beide in der Berufsschule sehr gute Noten schrieben, konnten sie ihre Ausbildungen auf zwei und eineinhalb Jahre verkürzen“, schreibt „Spiegel Online“. Außerdem: „Im Anschluss wollen sie die Meisterschule besuchen, vielleicht sogar noch einmal studieren, Wirtschaft oder Handwerksmanagement. Denn wenn sie ihre Eltern ablösen, werden sie Unternehmerinnen sein – und damit Herrinnen über vier Filialen und 45 Angestellte.“

In der Kommentarspalte auf „Spiegel Online“ ernteten die Jansen-Schwestern positive Reaktionen. „Sie entschieden sich für etwas Kreatives und Produktives, das ihnen wahrscheinlich viel mehr Zufriedenheit im Leben bescheren wird als lebensleere Juristerei”, heißt es dort. Ein anderer Leser schrieb: „Respekt! Tolle junge Frauen und eine Aufwertung von Ausbildung/Handwerk. Ich wünsche viel Erfolg.“ Ein anderer Nutzer meint: „Beruf kommt von Berufung. Was mich aber erstaunt ist, dass ein Vorgang der Jahrhunderte lang normal war, es heute in einen Bericht in einem Nachrichtenmagazin schafft: Kinder übernehmen den elterlichen Betrieb.”

Gegenüber der RP versicherte Barbara Jansen im Sommer 2017: „Unsere Eltern haben uns nie dazu gedrängt. Im Gegenteil: Sie hatten niemals erwartet, dass wir diesen Beruf ergreifen, aber sie waren uns auch nie böse, dass wir ursprünglich andere Zukunftspläne hatten und Jura studieren wollten.” Für beide Schwestern steht fest, dass sie den Familienbetrieb eines Tages gemeinsam leiten wollen und dass sie vorher noch so lang wie möglich im Halderner Haupthaus und in den Filialen in Rees, Haldern und Mehr an der Seite ihrer Eltern arbeiten wollen. „Es wird keinen Generationswechsel von heute auf morgen geben”, betonen Barbara und Caroline Jansen. „Nicht nur sie selbst müssen sich an ihre zukünftigen Rollen gewöhnen“, schließt der „Spiegel Online“-Artikel, „auch die Mitarbeiter brauchten Zeit: ,Viele kannten uns als kleine Mädchen – und dann werden wir plötzlich ihre Chefinnen.“

(ms)