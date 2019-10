Am 13. Oktober : Reeser Rheinfest lockt mit vielen Attraktionen

REES Für den 13. Oktober lädt die Reeser Werbegemeinschaft wieder zum Rheinfest ein. Neben Autoshow und verkaufsoffenem Sonntag gibt es auch einen Fischmarkt. Und eine neue Reeser Majestät wird gekürt.

Ein frommer Wunsch einte alle Beteiligten beim Pressegespräch im Hotel Rheinpark: Das Wetter soll am übernächsten Wochenende nicht so katastrophal schlecht werden, wie es in den letzten Tagen war. Denn am Sonntag, 13. Oktober, richtet die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) ihr 19. Rheinfest aus. Und nicht nur die zehn Autohändler, die auf der Dellstraße und am Markt ihre Neuwagen präsentieren wollen, hoffen dann auf trockenes Cabrio-Wetter.

Auf dem Rheinfest ist auch der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ vertreten, der schon ab Freitag, 11. Oktober, in Rees Station macht. Drei Tage lang werden wortgewandte Verkaufsprofis wie Käse-Heiko, Nudel-Kiri, Knabber-Paul, der Blumenspezialist JAK-Peters, Bananen-Fred, Wurst-Herby oder Aal-Hinnerk ihre Waren anbieten. „Es gibt viel zu sehen, zu essen, zu kaufen und viel zu lachen“, versprechen die Hamburger Jungs, die am Freitag vor dem Rheinfest von 9 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr einen Hauch von Waterkant an den Niederrhein zaubern wollen. Am Festsonntag können sich ab 16 Uhr auch die Reeser in der Kunst des Marktschreiens versuchen. Ihr Mut wird mit einer Fischmarkt-Tüte belohnt.