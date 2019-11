Inklusion : Gemeinsames Lernen bleibt problematisch

Blick auf das Schulzentrum von oben. Am Westring sind Gymnasium, Real- und Hauptschule an einem Standort untergebracht. Foto: Markus van Offern (mvo)

REES Die Reeser Realschule soll auch im kommenden Jahr keine Schule für „Gemeinsames Lernen“ werden. Stadtverwaltung und Politik halten die Rahmenbedingungen für ungenügend: Es fehlt an Personal und Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Rees wird es aller Voraussicht nach auch im kommenden Schuljahr nur eine so genannte Schule des gemeinsamen Lernens (GL) geben. Darauf zumindest einigten sich jetzt Politik und Stadtverwaltung im Schulausschuss am Dienstag.

Wie berichtet, setzt das Land auf eine Neuausrichtung der Inklusion. Für Rees hatte die Bezirksregierung in Düsseldorf deshalb bereits schon im vergangenen Jahr zwei GL-Schulen vorgesehen, nämlich Rhein- und Realschule, doch letztere verfügt nicht über entsprechende Räumlichkeiten, die für die Umsetzung des Konzepts vorgehalten werden müssen. Weil die Rahmenbedingungen für diese Vorgaben nicht stimmten, hatte der Reeser Rat Ende letzten Jahres beschlossen, dass die Realschule vorerst keine GL-Schule werden soll. Hier werden zwar auch Einzelfälle mit Förderbedarf betreut, doch das Konzept der GL-Schule wird, anders als an der Rheinschule, bislang nicht umgesetzt. Und das soll auch im kommenden Schuljahr so bleiben.

Info Die Unterschiede der Unterrichtsformen Zieldifferenter Unterricht Die Lernziele für jeden Schüler werden über den sonderpädagogischen Förderbedarf individuell festgelegt. Grundlage ist der gemeinsame Unterricht für Schüler mit Förderbedarf und für nicht behinderte Kinder. Für Kinder mit zieldifferentem Förderbedarf sind die „Schulen des gemeinsamen Lernens“ gedacht. Zielgleicher Unterricht Kinder mit Unterstützungsbedarf sollen alle das gleiche Lernziel erreichen, Kinder mit Handicap erhalten bei Prüfungen etwa einen Nachteilsausgleich. Kinder mit zielgleichem Förderbedarf sind von jeder Schule aufzunehmen. Am Gymnasium Aspel wird derzeit ein Kind nach diesen Maßstäben unterrichtet.

Der Schulausschuss jedenfalls votierte einstimmig für einen entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung. Die SPD wollte zwar zunächst einen anderen Beschluss. Doch nachdem Johannes Beenen den Bericht von Realschul-Konrektorin Iris Klein gehört hatte, zog er seinen Antrag, die Realschule doch zur GL-Schule zu machen, wieder zurück. „Der Vorschlag der Stadtverwaltung ist die vernünftigste Lösung. Die notwendigen Ressourcen stehen nach wie vor nicht zur Verfügung“, konstatierte Beenen.

Iris Klein hatte zuvor ausgeführt, welche Probleme das GL-Konzept der Realschule momentan bereiten würde. Derzeit werden dort 17 Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf beschult. Neun Kinder sind in der Jahrgangsstufe fünf. Von diesen werden drei Schüler mit „zieldifferentem Unterricht“ (siehe Infokasten) betreut. „Das klappt auch gut“, sagte Klein. Doch sieben Schüler mit diesem Förderbedarf pro Jahrgang, wie es das GL-Konzept fordere, könne die Realschule nicht stemmen. „Woran es fehlt, sind zusätzliche Räume. Die haben wir nicht mehr. Wir sind voll bis unters Dach“, so Klein.

Fragezeichen bleiben auch bei der Personalsituation. Seit diesem Schuljahr sind an der Realschule drei Sonderpädagogen in der Jahrgangsstufe fünf mit unterschiedlichen Stundenschlüsseln tätig. Für die Situation jetzt reicht das aus, aber nicht für eine GL-Schule. Zwar hatte die Bezirksregierung in Gesprächen mit der Stadt Rees schnellstmögliche Lehrer-Fortbildungen zugesichert und angeboten, zusätzliche Mittel für das gemeinsame Lernen zu beantragen, doch genau diese Mittel kann die Realschule nicht abrufen, so lange sie keine GL-Schule ist.

Paradox fanden das einige Ausschussmitglieder. „In jedem Steuerbüro werden erst die Mitarbeiter ausgebildet, bevor sie Gehälter ausrechnen. Warum dieses Prinzip an einer Schule genau anders herum sein soll, leuchtet mir nicht ein“, sagte Nadine Dierkes (CDU).

Wie die Stadtverwaltung es vorschlägt, will auch die Politik zumindest noch im nächsten Schuljahr an der Einzelfallförderung festhalten. Mit der Schulaufsicht sollen Verhandlungen geführt werden, um allen Kindern mit Förderbedarf einen Schulplatz und eine angemessene Förderung zu garantieren. Sollte die Bezirksregierung weiterhin darauf bestehen, dass die Realschule zur GL-Schule wird, soll nach einer Anhörung der Realschule der Rat neu entscheiden.

Bürgermeister Christoph Gerwers ist sich sicher, dass Rees langfristig an einer zweiten GL-Schule nicht vorbeikommen wird. „Es sei denn es gibt eine Änderung bei den Förderschulen. Die erfreuen sich momentan nämlich wieder eines großen Zulaufs“, so Gerwers.

(Markus Balser)