Städtischer Etat 2020 : Reeser Rat bringt Haushalt auf den Weg

Rees Der Rat der Stadt Rees hat städtischen Etat für das Jahr 2020 gegen die Stimmen der Grünen verabschiedet.

Wenn in einer Kommune der Haushalt verabschiedet wird, schlägt die Stunde der Fraktionsvorsitzenden. Sie haben dann ausführlich Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Nicht nur zu Zahlen und Fakten des Etats, sondern auch zur Politik in der Stadt. Das war auch am Donnerstag in Rees nicht anders, als der Rat – gegen die Stimmen der Grünen – den Haushalt 2020 auf den Weg brachte.

Wie berichtet, wird das voraussichtliche Haushaltsdefizit für das laufende Jahr rund 2,96 Millionen Euro betragen. Zum Ausgleich wird in die Haushaltsrücklage gegriffen, die in den letzten drei Jahren jedoch wieder gut aufgestockt werden konnte. Steuererhöhungen wird es keine geben, auch die meisten Gebühren bleiben konstant. Investiert werden insgesamt 7,8 Millionen Euro.

Vollends zufrieden mit dieser Planung zeigte sich Dieter Karczewski. Der CDU-Fraktionschef lobte vor allem die geplanten Investitionen in Schulen, Straßen und Wege, aber auch in die Sportstätten. Dennoch mochte er nur verhalten optimistisch in die Zukunft blicken, denn vor allem die Entwicklung bei der Kreis- und der Jugendumlage sei „besorgniserregend“, so Karczewski angesichts der drastisch steigenden Abgaben an den Kreis Kleve.