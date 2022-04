Altes Logo bleibt bestehen : Reeser Rat beerdigt neues Stadtlogo

REES Der „Reeser Winkel“ wird ad acta gelegt, die Einführung eines neuen Corporate Design zurückgestellt. Das Alte Logo soll überarbeitet werden.

Die Politik in Rees hat am Donnerstag die Einführung des neuen Stadtlogos ad acta gelegt. Bei Enthaltung der CDU-Fraktion stimmte der Rat für den Vorschlag der Stadtverwaltung, den so genannten Reeser Winkel zurückzuziehen und die Einführung eines neuen Corporate Design auf Eis zu legen. Stattdessen soll nun bereits mit dem seit den frühen 2000er Jahren existierenden Stadtlogo in modifizierter Form weitergearbeitet werden.

Die CDU nahm diesen Vorgang am Donnerstag zum Anlass, um Kritik am Verhalten des Rates üben. Fraktionschef Dieter Karczewski erklärte, es könne nicht sein, dass man einmal gefasste Beschlüsse einfach wieder zurückziehe. „Wenn das Schule macht, finde ich das nicht gut.“ Härter ins Gericht mit den politischen Mitbewerbern ging sein Fraktionskollege Johannes Erlebach, der von einer „Farce“ sprach. Dass Politiker ohne nachzufragen, über etwas entscheiden, von dem sie offenbar nicht gewusst hätten, um was es geht und dann Einspruch gegen ihren eigenen Beschluss einlegten, könne er nicht nachvollziehen. Aber noch mehr ärgere ihn: „Der Ausschuss verkommt zur Kaffeebude, wenn wir als Rat die dort gefassten Beschlüsse zurücknehmen.“ Pfeile schoss Erlebach auch in Richtung SPD und Grüne ab. Einzelner Mitglieder dieser Fraktionen hatten via Facebook Kritik an dem neuen Logo geübt und seien damit dem Ausschuss „in den Rücken gefallen“.