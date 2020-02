Wahl in Thüringen : Wißen und Willing kritisieren Wahl von Kemmerich

REES Clemens Willing von der FDP fordert Neuwahlen. SPD-Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen sieht Parallelen zur Weimarer Republik.

(bal) Zur Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen haben sich auch zwei Lokalpolitiker aus Rees zu Wort gemeldet: Die FDP in Rees und im Kreis seien der festen Überzeugung, dass es keinen liberalen Ministerpräsidenten geben kann, der durch die AfD ins Amt gewählt wurde, teilte Clemens Willing, stellvertretender Vorsitzender der Reeser FDP mit. Mit Thomas Kemmerich habe die FDP in Thüringen zwar einen Kandidaten für die politische Mitte aufgestellt, um eine Alternative zu den Extremen zu bieten. Die Annahme der Wahl konterkariere jedoch dieses Ansinnen. Willing: „Es ist mit unserer freiheitlichen Grundhaltung nicht vereinbar, dass es auch nur den Anschein für eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD gibt.“ Jetzt müsse der Weg für Neuwahlen freigemacht werden.