Politik : Reeser Meer: Eden kritisiert fehlende Umwelt-Prüfung

Foto: Firma Holemans

Rees (bal) In die Diskussion um die Nachauskiesung am Reeser Meer meldet sich Andreas Elbers zu Wort. Das Mitglied der Initiative Eden, die sich gegen Kiesabgrabungen ausspricht, kritisiert, dass nicht berücksichtigt werde, welche Folgen die Restabgrabung für die Umwelt, vor allem für die im See lebenden Fische habe.

Wie berichtet, plant das Unternehmen Holemans in der vor Jahrzehnten beendeten Abgrabung im Nordsee des Reeser Meers mit einem Saugbagger weitere 2,2 Millionen Kubikmeter Kies und Sand vom Boden des Sees zu fördern. Bezirksregierung, Behörden des Kreises Kleve, Stadtverwaltung Rees und die Reeser Politik (bis auf die Grünen) stehen dem Vorhaben positiv gegenüber.

Andreas Elbers argumentiert, dass auch bei dem Vorhaben am Reeser Meer das neue Umweltverträglichkeitsgesetz NRW gelten würde, das eine verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung für Abgrabungen ab 25 Hektar vorsehe. Laut Elbers erfolgte 1998 eine Bestandserhebung des Fischbesatzes, bei der verschiedene Fischarten mit einer Bestandsdichte von 121 Kilogramm pro Hektar ermittelt wurden. „Heute wird das noch viel mehr sein. Es liegen keine neuen Erfassungen vor“, sagt er und fordert, dass auch untersucht werden müsse, ob nicht auch Fische in Winterstarre mit angesaugt, an Land gespült und dadurch ersticken würden. Zudem müsse davon ausgegangen werden, dass sich in den letzten 35 Jahren, seit die Abgrabung beendet wurde, größere Mengen Schlick und Bodensediment auf dem Seegrund abgelagert haben. In wie weit zurückgeleitete Sedimente die Kiemen der Fische verstopfen könnten, müsse ebenso geprüft werden, wie ein möglicher Verstoß gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot.