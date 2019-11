Aus der Wirtschaft : Handwerk mit Wohlfühl-Faktor

Jürgen und Jovanka Mertens mit den Mitarbeitern Claudia Schmidt-Landers sowie Sabine und Peter Hühner in der Ferienwohnung „Villa Dragona Duft-Kuss“. Foto: Markus Balser

REES Der alteingesessene Maler-Betrieb Mertens hat mehrere Standbeine. Auch die Feng Shui-Beratung und eine originell eingerichtete und stark nachgefragte Ferienwohnung gehören dazu.

Seit 1946 gibt es Maler Mertens in Rees am Westring, gegründet von Otto Mertens. Seit 2007 führt Jürgen Mertens die Firma in dritter Generation. Innen- und Außenarbeiten für kleine Privat-, aber auch große Geschäftskunden übernimmt der Handwerker mit seinen elf Mitarbeitern. Auch Schimmelsanierung oder kreative Raumgestaltung gehören zum Angebot. „Wir sind aber nicht nur ein klassischer Malerbetrieb“, sagt Jürgen Mertens. Denn er möchte mit seiner Frau Jovanka auch für einen Wohlfühl-Faktor bei seinen Kunden sorgen.