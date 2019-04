Naturschutz : Auf den Spuren des Fischotters

Rees Auf dem Wahrmannshof in Rees erklärte Biologe Sebastian Wantia vom Naturschutzzentrum Kreis Kleve Kindern, woran sie Fischotter erkennen. Anschließend begaben sich die Teilnehmer selbst auf Fischfang.

Im Innenraum des Hofes standen ein ausgestopfter Biber und ein Fischotter auf dem Tisch. „Worin unterscheiden sich denn die beiden Tiere?“, wollte der Biologe von den Kindern wissen. Die Kinder erkannten, dass der Fischotter unter anderem viel kleinere Zähne hat als der Biber. Danach holte Wantia verschiedene Fußstempel von unterschiedlichen Tieren aus dem mitgebrachten Koffer. Die Kinder füllten Sand in ein kleines Schälchen und drückten mit den Tierstempeln in den Sand. Manche wählten einen Fuchs, andere einen Dachs und wieder andere Kinder den Fischotter-Stempel aus. Vorsichtig gossen sie den angerührten Gips aus einer Tüte heraus auf die Fußabdrücke. Nach der Veranstaltung durften die Kinder die selbst erstellten Fußabdrücke mit nach Hause nehmen.

Der Biologe Sebastian Wantia erklärte den Kindern, dass die Fischotter ihr Revier mit ihrem Kot markieren. Den Kot hatte er in kleinen Behältern mitgebracht, so dass die Kinder den Kot riechen können. Auch der Biologe selbst riecht nach dem Kot, wenn er draußen auf der Spurensuche nach einem Fischotter ist.

„Anders als der Biber, der viel stationärer lebt, ist der Fischotter ein stark wanderndes Tier“, erklärte Wantia. Der Biologe hofft, dass der Fischotter in naher Zukunft von der niederländischen Seite herüber in den Kreis Kleve wandert. In den Niederlanden habe es 2002 in den Provinzen Overijssel und Flevoland Auswilderungen von Fischottern gegeben. „Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Fischotter in Richtung der Grenze zum Kreis Kleve hin begeben“, sagte der Biologe.