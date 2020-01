Karneval : Zu wenige Freiwillige für Rosenmontag?

Am 24. Februar soll es in Rees wieder rund gehen. Die Vorbereitungen dafür hat der RKV bereits getroffen. Nur an freiwilligen Helfern mangelt es den Jecken noch. RP-Archivfoto: Markus van Offern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees Die Vorbereitungen für den Rosenmontagsumzug laufen auf Hochtouren. Seine Hausaufgaben hat der Reeser Karneval Verein dafür bereits gemacht. Nur an Helfern mangelt es, die an den Straßensperrungen stehen sollen.

Die Uhr tickt unaufhaltsam. Jedenfalls auf der Homepage des Reeser Karneval Vereins (RKV). Dort kann jeder Jeck mitzählen, wie viele Tage, Stunden, Minuten und Sekunden es noch dauert, bis der 37. Rosenmontagszug endlich durch Rees zieht.

Für das Großereignis hat der RKV seine Hausaufgaben bereits erledigt. Die Zugwagen sind schon vom TÜV abgenommen worden, der Verkaufsartikel, der hilft, die Unkosten wieder reinzuholen, ist im Umlauf und auch das Sicherheitskonzept steht. Eigentlich könnte sich also RKV-Vorsitzender Frank Schenk entspannt zurück lehnen, doch eine Sache bereitet ihm noch etwas Kopfzerbrechen: „Uns gehen die freiwilligen Helfer aus.“

Info Letzte Besprechung am 19. Februar Kontakt Interessierte Personen, die beim Umzug helfen wollen, können sich über die Homepage www.rkv-rees.de oder auch direkt per Mail an frank.schenk@rkv-rees.de an die Reeser Organisatoren des Rosenmontagszugs wenden. Vor Altweiber Das letzte Vorgespräch der Zugteilnehmer findet am Mittwoch vor Altweiber, 19. Februar, statt. Im Sport- und Freizeitcenter werden dann die Startnummern sowie die Zugaufstellung bekannt gegeben.

Die benötigen die Reeser Narren nämlich, damit sich der Zug problemlos durch die Innenstadt schlängeln kann. Ganz konkret werden Leute gebraucht, die an den Absperrungen der vier Kreuzungen, an denen der Zug vorbeikommt, stehen und aufpassen, das dort niemand in den Kreuzungsbereich gerät. „Prinzipiell ist das keine große Sache. In der Vergangenheit haben wir das mit Freiwilligen aus unseren Reihen und einem externen Sicherheitsdienst geregelt. Wenn wir das aber wieder machen, wird das auf Dauer teuer“, erklärt Schenk. Acht Freiwillige wären für diese Aufgabe optimal, doch der RKV hat bislang noch niemanden gefunden, der hier mithelfen will. Also haben die Narren jetzt einen Aufruf im Internet gestartet.

„Leider ist es auch bei uns wie bei vielen anderen Vereinen so, dass das Engagement in manchen Bereichen immer mehr zurückgeht“, sagt Schenk. Gefährdet sei der Rosenmontagszug deshalb jedoch nicht. „Sollten wir niemanden finden, müssen halt wir vom Organisationsteam in die Bresche springen. Nur dann können wir leider nicht selbst wie sonst üblich am Zug teilnehmen“, erklärt der RKV-Chef, der sich freuen würde, wenn sich auch ganz allgemein noch Interessierte melden würden, die grundsätzlich bereit wären, beim Rosenmontagszu mitzuhelfen.

Von seinen Dimensionen wird die 37. Auflage des Reeser Rosenmontagszug übrigens in etwa wieder so wie in den Vorjahren sein. „Wir gehen davon aus, dass wir 24 teilnehmende Gruppen haben werden. In der Regel kommen vor allem kurz vor Rosenmontag noch einige Fußgruppen dazu“, weiß Schenk aus Erfahrung.

Unter dem Motto „Hämme wej ok geen Kneipe mehr, Fastelovend fiere wej bes märge!“ zieht am 24. Februar ab 11.11 Uhr der Karnevalsumzug los. Je nach Wetterlage, werden wieder 4000 bis 6000 Besucher erwartet. Nach dem Umzug wird im Festzelt am Westring weitergefeiert.

Der Verkaufsartikel der Session ist schon seit November bei den bekannten Verkaufsstellen wie unter anderem Apotheken, Banken, auf dem Markt, bei Gerads im Rewe und bei Borgers ausgegeben. Der wiederverwendbare, schicke Räässe Bierdeckel wird im Dreier-Set für 3 Euro angeboten und dient der Finanzierung des Zuges. Der Verkauf läuft gut, so Schenk.

(Markus Balser)