Kommunalwahl 2020 : Reeser Grüne wappnen sich für Wahlkampf

REES Die Grünen haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Inhaltlich arbeiteten sie sich auf ihrer Wahlversammlung weniger am politischen Gegner als vielmehr an der Reeser Stadtverwaltung ab.

Als Ziele geben die Grünen natürlich Umweltschutz, aber auch Ausgabendisziplin aus – und den Wunsch, dabei zu helfen, den amtierenden Bürgermeister Christoph Gewers aus dem Amt zu drängen. Inhaltlich arbeiteten sich die Grünen denn auch weniger an ihren politischen Gegnern als vielmehr am Reeser Rathaus und dem Verwaltungschef ab. Margret Derksen beispielsweise kritisierte einen schleichenden „Demokratieverlust“ in Rat und Ausschüssen, weil die Reeser Bürgermeister in den letzten Jahrzehnten immer mehr Entscheidungen an sich gerissen hätten. Ein Beispiel dafür nannte Helmut Wesser: „Wenn in der Stadt Bäume gefällt werden, ist das fast schon eine geheime Kommandosache, von der wir nur durch Zufall oder durch Bürger erfahren, weil sie der Bürgermeister als Bestandteil seines laufenden Geschäfts betrachtet, sie also nicht diskutiert werden müssen.“