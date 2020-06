Umbenennung Erich-Feyerabend-Straße : Helmut Wesser gibt Anwohnern Recht

REES Umbenennung Erich-Feyerabend-Straße: Grünen-Fraktionssprecher Helmut Wesser entschuldigt sich dafür, Bewohner übergangen zu haben. Es wäre richtig gewesen, die Entscheidung im Bauausschuss zu vertagen.

(bal) Die Umbenennung der Erich-Feyerabend-Straße sorgt in Rees weiter für Diskussionen. Wie berichtet, hatte der Bauausschuss letzte Woche aufgrund eines Hinweises der Grünen entschieden, dass die Straße wegen der NS-Verganheit des Künstlers Feyerabend in Anne-Frank-Straße umbenannt werden soll. Einige Anwohner hatten den Ausschuss um Vertagung gebeten. In einem Leserbrief in der RP hatten mehrere Familien die Entscheidung kritisiert. Jetzt haben die Grünen darauf reagiert: „Ja, die Anwohner haben Recht: Wir als Grüne hätten sie mit einbeziehen sollen bei der Umbenennung der Straße und wir bedauern, dass wir das nicht gemacht haben. Das wäre richtig gewesen“, schrieb Helmut Wesser am Mittwoch.