Viele Besucher in Rees Anstoßen mit „Reesi“ beim Stadtfest

Neben der Reeser Geschäftswelt nutzten vor allem auch mehrere Vereine die Gelegenheit, ihre sportlichen oder gesundheitsfördernden Aktivitäten vorzustellen. Darunter der SV Rees, der Reitsportverein Töven, die Herzhilfe, die Schlafapnoe-Gruppe und der Verein Fremde werden Freunde. Der Termin für den nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Rees steht fest: Am 15. Oktober richten RWG und Wirtschaftsförderung das Rheinfest aus. Ein Höhepunkt wird die Bekanntgabe des neuen Rheinkönigs oder der neuen Rheinkönigin sein. Tambourmajor Michael Roos war der erste Mann in diesem Amt und trägt den Titel schon seit 2019, weil in den Corona-Jahren alle Feste ausfallen mussten. Künftig soll aber wieder jedes Jahr ein neuer Rheinkönig oder eine neue Rheinkönigin gekürt werden.