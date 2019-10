Landgericht Kleve : Reeser (60) soll Enkelin (3) sexuell missbraucht haben

REES Am 3. November steht ein 60-Jähriger aus Rees vor dem Landgericht Kleve. Er soll sich an seiner dreijährigen Enkelin vergangen und außerdem seine Ehefrau vergewaltigt haben.

(bal) Vor dem Landgericht in Kleve muss sich am kommenden Dienstag ein Reeser verantworten. Dem 60-Jährigen wird versuchter schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes sowie sexueller Missbrauch eines Kindes in drei Fällen vorgeworfen. Außerdem muss er sich wegen Vergewaltigung in zwei Fällen in Tateinheit mit Körperverletzung verantworten.