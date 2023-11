Defibrillatoren installiert Zwei neue Lebensretter für Haffen und Mehr

Stichwort Teamwork: Neben dem Gerät am Gasthaus „Zum Hirsch“ in Mehr wurde auch durch die Firma For Farmers Thesing in Haffen ein weiterer AED öffentlich zugänglich gemacht. „Wir hatten ohnehin eine solche Anschaffung zur weiteren Verbesserung der Sicherheit unserer Beschäftigten im Visier. Dem Vorschlag, mit einem öffentlich zugänglichen AED auch die Bevölkerung in Haffen und Mehr mit versorgen zu können, sind wir gerne gefolgt“, so Geschäftsführerin Marie-Christin Thesing.