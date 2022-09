Auftaktveranstaltung : Startschuss fürs Klimaschutzkonzept

REES Rees bekommt ein Klimaschutzkonzept. Bei der Auftaktveranstaltung am 12. September motivieren Gäste aus Berlin dazu, Zukunftsvisionen für die Stadt zu entwickeln.

Eine Teilnahme auch von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist ausdrücklich gewünscht - schließlich wird an diesem Abend ein erster Schritt gemacht, um für die Stadt Rees eine wichtige Zukunftsfrage zu klären. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich aktiv in die Konzepterstellung einbringen. Ziel der Veranstaltung wird es sein, den Entstehungsprozess des Klimaschutzkonzeptes zu erklären. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf die Entwicklung der Stadt Rees erläutert.

Besonders freuen dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Constanze Kernbach und Simon Mohr. In einem interaktiven Gedankenspiel entführen die beiden die Besucherinnen und Besucher in ein nachhaltiges und grünes Rees in 30 Jahren – denn nur gemeinsam kann Rees klimafreundlich gestaltet werden. Zum Abschluss sollen in Diskussionsrunden erste Ideen und Maßnahmen entworfen werden, um die Stadt Rees in Zukunft attraktiver und umweltfreundlicher werden zu lassen.