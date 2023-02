Mahnwache für Ukraine in Rees 365 Kerzen für 365 Tage Krieg

Mit einem ökumenischen Friedensgebet in der evangelischen Kirche und einer sich anschließenden Mahnwache vor dem Rathaus ist am Freitag in Rees der Opfer des Ukrainekrieges gedacht worden, der nun schon ein Jahr andauert. Auf dem Marktplatz waren 365 Kerzen aufgestellt worden, die das Nationalwappen der Ukraine bildeten. Sie stehen für 365 Tage russischen Angriffskrieg gegen die Menschen in der Ukraine.