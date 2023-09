Alltagsmenschen-Kalender VVV-Kalender 2024 ist auf der Reeser Kirmes erhältlich

Der Kalender ist bis einschließlich Kirmesdienstag am VVV-Bierstand an der Marktpumpe erhältlich, danach in der Touristeninformation am Markt und bei Optik und Akustik Belting in der Dellstraße. Der Kalender kostet 5 Euro, die komplett in die Verschönerung der Stadt Rees fließen. Denn die Druck- und Herstellungskosten des mittlerweile zehnten VVV-Kalenders sind durch treue Sponsoren gedeckt. Neben den Jahresbeiträgen der Mitglieder sind der Wandkalender und der Kirmes-Bierstand die wichtigsten Einnahmequellen des VVV.