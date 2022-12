Landratswahl „Das ein oder andere Tränchen wird fließen“

REES · Christoph Gerwers hat die Stichwahlen um das Amt des Landrates für den Kreis Kleve für sich entscheiden können. Das heißt aber auch, dass er nun den Posten des Bürgermeisters in Rees räumen wird. Am Tag nach der Wahl sprach er mit unserer Redaktion über seine 13 Amtsjahre in Rees und darüber, was nun kommen wird.

12.12.2022, 15:36 Uhr

Am Donnerstag tritt Christoph Gerwers seinen neuen Posten als Landrat an. Foto: Markus van Offern (mvo)