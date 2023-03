Versuchtes Tötungsdelikt in Rees Frau mit blutenden Stichwunden ruft auf Supermarkt-Parkplatz um Hilfe

Was war geschehen? Die junge Frau hatte an diesem Abend um 20.30 Uhr auf dem Standstreifen der Appeldorner Straße in Appeldorn gestanden. Und zwar auf dem Teil der Straße, der der Zubringer zur B 67 ist, die – wenn man links abbiegt – über die Rheinbrücke nach Rees führt. Bis nach Rees sind es von hier aus noch etwa fünf Kilometer. In ungefähr fünf Minuten ist man mit dem Auto dann an der Ampelkreuzung, auf deren linken Seite der Kaufland-Markt liegt.