Zweites Elektro-Auto für die Stadt : Corona: Rees verschiebt Car-Sharing

REES Die Stadt Res hat vom Energieversorger Innogy ein zweites Elektroauto bekommen. Das sollen auch die Bürger nutzen können, wenn die Pandemie besiegt ist. Derzeit allerdings ist es für die Stadtverwaltung bestimmt.

Der Renault Zoe ZE 50 parkt an einer der beiden Ladesäulen zwischen Rathaus und katholischer Kirche. Rees ist somit die achte Kommune am Niederrhein, die auf Elektromobilität setzt. Insgesamt sind in der Region 15 Fahrzeuge von Innogy unterwegs.

Hier befinden sich die Behörden allerdings noch in der Planungsphase. Aus dem Rathaus hieß es auf Anfrage, dass an einem Elekto-Mobilitäts-Konzept gearbeitet werden, aber noch nichts spruchreif sei.

In Issum wurde in dieser Wochen ebenfalls das E-Car-Sharing eingeführt. Dort auch für Privatleute: „Das Problem ist Corona“, erklärt Gerwers die Reeser Regelung. „Der Wagen müsste nach jeder Nutzung komplett desinfiziert werden.“ Deshalb soll zunächst die Stadtverwaltung Erfahrungen sammeln. Betreut und gewartet wird der Renault von den städtischen Mitarbeitern Rainer Krebs und Horst Gamerschlag.

Bauamtsleiterin Elke Strede geht davon aus, dass der Wagen schon allein von der Stadtverwaltung, auch bei Einsätzen am Wochenende, so gut genutzt wird, dass schnell ein zweiter Wagen erforderlich ist. Die Stadt profitiert von Sonderkonditionen im Vertrag und zahlt deutlich weniger als 45 Cent pro gefahrenem Kilometer.

Die Versorgung des Niederrheins mit Ladestationen bezeichnet Dirk Krämer als „ziemlich gut“. In Rees gebe es die öffentliche Ladestation am Rathaus und fünf weitere im Stadtgebiet, unter anderem am Skulpturenpark und am Westring. Für Fälle, in denen es doch einmal zu Energieengpässen kommen sollte, liegt dem Fahrzeug ein „smartes Ladekabel“ und auch ein „Notladekabel“ bei. Mit letzterem kann der Wagen schlimmstenfalls über jede normale Steckdose aufgeladen werden.