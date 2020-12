Rees : In Rees gilt: Ziegen zählen und gewinnen

Die Reeser Weihnachtsziege. Diesmal müssen keine „Ziegenkarten“ beklebt, sondern „Weihnachtsziegen“ gesucht werden. Foto: ms Foto: Michael Scholten

Rees Die Reeser Werbegemeinschaft macht aus der Corona-Not eine Tugend. Ab Montag schauen die Weihnachtsziegen aus dem (Schau-)Fenster. Und wer sich ein wenig mit dem alten Spruch beschäftigt, hat die Chance auf einen Einkaufsgutschein.

Die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) verlost wieder Einkaufsgutscheine im Wert von fast 3000 Euro – wegen Corona allerdings anders als in den Vorjahren. Diesmal müssen keine „Ziegenkarten“ beklebt, sondern „Weihnachtsziegen“ gesucht werden.

Und das geht so: Ab Montag, 14. Dezember, präsentieren mehrere RWG-Mitgliedsgeschäfte in der Reeser Innenstadt einen speziell angefertigten Aufkleber mit einer Weihnachtsziege in ihren Schaufenstern oder Eingangstüren.

info Die Werbegemeinschaft hat 37 Mitglieder Die Werbegemeinschaft hat 37 Mitglieder und freut sich über jedes weitere Mitglied. Falls jemand Interesse an der Reeser Werbegemeinschaft hat, kann er RWG wie folgt erreichen: Mail: rb(at)buecherecke-rees.de Tel.: +49 (0) 28 51 - 18 22

Die RWG-Vorsitzende Renate Bartmann kennt die genaue Zahl, verrät sie aber nicht: „Es ist die Aufgabe unserer Kundinnen und Kunden, die Weihnachtsziegen zu zählen oder eine Schätzung abzugeben.“ In vielen Geschäften werden Postkarten ausgegeben, auf denen die Zahl eingetragen werden kann. Versehen mit der Anschrift des Teilnehmers werden die Karten dann in den Geschäften abgegeben oder per Post an die RWG geschickt. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020.

Die große Verlosung findet am Dienstag, 12. Januar 2021, statt. Allerdings nicht öffentlich auf dem Marktplatz, sondern im kleinen Kreis des RGW-Vorstands. Verlost wird ein RWG-Einkaufsgutschein über 250 Euro, zwei Gutscheine über 100 Euro und 50 Gutscheine über 50 Euro.

Die Gewinner werden per Post benachrichtigt. Mit der diesjährigen Adventsaktion nimmt die RWG die Redensart „In Rääss, dor kieke de Ssecke dör de Glääs“ wörtlich. Es soll doch tatsächlich hochnäsige Nicht-Reeser gegeben haben, die so über ein besonderes Phänomen der Rheinstadt sprachen: Die meisten Reeser waren nicht reich, sondern eher ärmlich. Viele Familien hielten eine oder mehrere Ziegen, um an Milch und Fleisch zu kommen.

Aus Platzmangel (und zum Schutz vor Diebstahl) wurden die Ziegen oft nicht im Stall, sondern im kleinen Wohnbereich gehalten. Von dort aus schauten die Tiere dann aus dem Fenster, was die Passanten schließlich zu dem bekannten Sprichwort veranlasste.

„Und ab Montag schauen die Weihnachtsziegen aus den Fenstern unserer Mitgliedsgeschäfte“, schmunzelt Renate Bartmann. Die RWG-Vorsitzende betont, dass sich die Aktion auf die historische Innenstadt konzentriert: „Niemand muss ins Gewerbegebiet bummeln, um eine Weihnachtsziege zu suchen, aber natürlich freuen sich auch unsere dortigen Mitglieder über einen Besuch der Kunden.“