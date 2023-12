Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen an Heiligabend in Reeser Geschäft ein

Am Sonntag gegen 04.20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Rauhe Straße in Rees ein, indem sie die Doppelverglasung eines Fensters einschlugen und sich dadurch Zutritt verschafften. Sie durchsuchten auch die Büroräume des in einem Industriegebiet liegenden Ladens nach Beute. Zurzeit ist noch nicht bekannt, was entwendet wurde. Zeugen melden sich bei der Kripo Emmerich unter 02833 7830.