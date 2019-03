Termin im April nicht zu halten: Übergabe des Jugendheims Haldern verzögert sich

Das Halderner Jugendheim ist von der Substanz her in einem guten Zustand. Erneuert werden sollen der Holzboden im großen Saal, einige Fenster sowie Sanitäranlagen und die Heizung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Haldern Der ursprünglich für Anfang April ins Auge gefasste Termin lässt sich nicht halten. Der Verein „Heimlich erfolgreich“ geht davon aus, dass der Kaufvertrag nun im Mai rechtskräftig wird. Dank vieler Spenden ist ein Darlehen nicht nötig.

Es war die letzte Jahreshauptversammlung von „Heimlich erfolgreich“, bei der der Verein noch nicht Eigentümer des katholischen Jugendheims ist. „Ende April, Anfang Mai“, sagte der Vorstand den derzeit 281 Mitgliedern, wird der am 19. Dezember 2018 geschlossene Kaufvertrag rechtsgültig und „Heimlich erfolgreich“ zahlt die vereinbarte Summe von 70.000 Euro an die Kirchengemeinde St. Georg. Im Gegenzug verpflichtet sich der Kirchenvorstand, bis 2023 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 11.000 Euro an den Verein zu überweisen. Darin sind die Nutzungsrechte der Räume durch kirchliche Vereine und Organisationen eingeschlossen.