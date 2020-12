Rees : Er war eine Institution: Trauer um Volker Kullmann

REES Volker Kullmann war ein Reeser Original, auch wenn er gebürtig aus Essen kam. Jetzt ist der beliebte Gastronom des Sport- und Freizeitcenters gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.

Am 17. Dezember 1946 als Spross des Bergarbeiters Willi Kullmann in Essen geboren, wuchs er mit sieben Geschwistern auf. Auch er sollte auf der Zeche arbeiten, doch weil sein älterer Bruder unter Tage verunglückte, gab es einen neuen Plan: Der 15-Jährige begann eine Kochlehre. Drei Jahre durchlief er die Ausbildung im „Essener Hof“ und in der Krupp-Residenz „Villa Hügel“. Danach arbeitete er in 24 Hotelbetrieben in der Schweiz, in Frankreich, in Schweden und in Deutschland, bevor er 1971 die Küchenleitung der Barbarossa-Hotels in Recklinghausen übernahm. Prominente wie Horst Tappert, Inge Meysel und Elisabeth Flickenschildt genossen dort seine Kreationen.