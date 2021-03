Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismusbranche in Rees : Die große Hoffnung auf Lockerungen zu Ostern

Der Reeser Wohnmobil-Stellplatz konnte in den letzten Jahren mit besonders guten Übernachtungszahlen aufwarten. Doch im Moment dürfen die Camper den Platz am Grüttweg nicht nutzen.

Rees Das Interesse an Übernachtungen in Rees ist groß, doch im Moment müssen sich Vermieter und Gäste noch in Geduld üben. Vor allem Wohnmobilisten würden gerne wieder in die Rheinstadt kommen.