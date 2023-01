Aufgrund von Konsequenzen Initiativen möchten Kiesabgrabung „Reeser Welle“ verhindern

Durch den Verlust von Ackerfläche und Grünland würden wichtige CO 2 -Speicher in den Böden vernichtet. Die Initativen argumentieren: Wenn Unternehmen CO 2 ausstoßen, müssen sie eine Steuer bezahlen. Für Rees werde das CO 2 -Budget durch diese Zerstörung des CO 2 Speichers um ca. 9000 Tonnen pro Jahr belastet. „Da stellt sich doch die Frage, wer bezahlt die CO 2 -Steuer in Rees und wie wird dieser Vorgang berücksichtigt beziehungsweise berechnet?“, so die beiden Initiativen.