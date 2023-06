Strecke zwischen Haffen und Rees ist marode Kreis drosselt Tempo auf dem Deich auf 50 Stundenkilometer

Es ist eine reizvolle Strecke für Autofahrer und vor allem Biker: Die kurvenreiche Deichstraße (Kreisstraße 7), die von Haffen nach Rees führt. An keiner anderen Stelle im Kreis Kleve können sie wohl so nahe am Rhein vorbeifahren. Dabei haben sie einen wunderbaren Blick auf das Deichvorland.