Kampf um Weibchen und Nistplatz Streit unter Störchen in Rees endet blutig

Rund um Rees gibt es eine ganze Reihe von Storchennestern. Wenig entfernt in Bislich gibt es sogar so viele Vögel, dass dort eine eigene Storchenroute eingerichtet wurde. Der stolze Vogel hat sich in den vergangenen Jahren am Niederrhein immer mehr ausgebreitet, was wohl auch daran liegt, dass immer mehr Brutgelegenheiten für die Tiere aufgestellt werden.