Sommertour : Die Stadt Rees startet am Dienstag in die Radfahrsaison

Die Stadt Rees startet am Dienstag in die Radfahrsaison

Rees Die Premierenfahrt für das Jahr 2019 steht an.

(RP) Zu Beginn der Radfahrsaison bietet die Stadt Rees am Dienstag, 7. Mai, um 10 Uhr die erste geführte Radtour in diesem Jahr an. Die Teilnehmer treffen sich mit ihrem Fahrrad am Reeser Rathaus. Unter der Leitung von Niederrhein-Guide Eila Braam geht es durch die niederrheinische Landschaft. Auch mit einem Rad ohne Elektroantrieb kann diese Tour gut bewältigt werden. Die Ankunft zurück in Rees ist für etwa 18 Uhr geplant. Am Ende des Tages werden die Teilnehmer rund 35 Kilometer zurückgelegt haben.