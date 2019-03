Festakt am Samstag : St. Georg eröffnet neues Pfarrzentrum

Festakt am Samstag

Der Bau des Pfarrzentrums an der Gerhard-Storm-Straße ist fast fertig. Es verbindet Modernes mit Altem. Foto: FUNKE Foto Services/Weissenfels

Haldern Mit Einsegnung der Marienkapelle startet die feierliche Inbetriebnahme des Gebäudekomplexes am Samstag in Haldern.

Für die Gläubigen von St. Georg Haldern ist der kommende Samstag ein wichtiges Datum: Dann können sie ihr neues Pfarrzentrum feierlich in Betrieb nehmen. In räumlicher Nähe finden sich ab Samstag dann das Pfarrzentrum mit Pfarrheim, Pfarrbüro und Pfarrbücherei, die Altenbegegnungsstätte sowie das Altenheim St. Marien. Und nicht zuletzt die Marienkapelle, mit deren Einsegnung die Feierlichkeiten an der Gerhard-Storm-Straße starten. Dazu wird Regionalbischof Rolf Lohmann erwartet.