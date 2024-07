Viel Programm auf dem Markt Premiere für das Streetfood-Festival in Rees

Die Sängerin auf der Bühne hatte sichtlich Spaß. An einem Tisch sang eine Gruppe lauthals mit, direkt vor der Bühne tanzten Kinder. „Euch nehme ich im September alle mit nach Mallorca“, versprach die Musikerin lachend, die beim Streefood-Festival am Samstagabend aber nicht nur Mallorca-Sound, sondern auch Rock und Songs von AC/DC präsentierte. Bei dem lauschigen Wetter am Abend die ideale musikalische Untermalung beim Streetfood-Festival am Reeser Markt. Der füllte sich immer mehr. Alle Tische waren belegt und auch in den Gastronomie-Betrieben drumherum blieb kaum ein Platz frei.