„Wo Ihr lauft, ist vorne“ So feierte das Tambourcorps Rees sein 100-jähriges Bestehen

Die geladenen Gäste repräsentierten die gesellschaftliche Vielfalt der Stadt Rees und zugleich die breite Palette an Festen und Veranstaltungen, bei denen die Musiker des Tambourcorps Rees seit nunmehr 100 Jahren zum Einsatz kommen. „Musik ist der Schlüssel zur Seele“, zitierte Bürgermeister Sebastian Hense den Komponisten Johann Sebastian Bach. „Das Tambourcorps Rees hält diesen Schlüssel fest in den Händen, die Spielleute sind nicht nur Musiker, sondern auch Botschafter der Freude, der Zusammengehörigkeit und der kulturellen Vielfalt unserer Stadt.“ Ob Schützenfeste, Kirmesauftakt, Rosenmontagszug, St. Martin oder Stadtfest: „Sie alle wären ohne das Tambourcorps Rees undenkbar – und wenn überhaupt, nur halb so schön“, zog der Bürgermeister Bilanz.