Sinfoniekonzert mit Orchester am 19. März in Rees Neustart für die Klassik in Rees

Vorverkauf läuft Der Eintritt für das Konzert beträgt 23 Euro. Schülerinnen und Schüler, Studenten und Studentinnen zahlen ermäßigt 10 Euro. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf ab sofort erhältlich in der Touristeninformation in Rees (Markt 41, täglich geöffnet von 10 bis 16 Uhr, Telefon 02851 51555) oder in Emmerich bei der Buchhandlung Ressing (Kaßstraße 56) sowie am Konzerttag an der Abendkasse im Bürgerhaus.